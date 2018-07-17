بعد كشف ” عرب سات ” لكذبها.. ” بي إن سبورت ” تخسر ملايين الدولارات

طلال الغامدي(صدى):

عمدت مجموعة قنوات ” بي إن سبورت ” القطرية إلى اختلاق مزاعم بتواطؤ المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ” عرب سات ” أو امتناعها عن القيام بما يلزم لوقف بث ” beoutQ ” ؛ وذلك كجزء من حملة التشويه الإعلامي الرامية إلى صرف الأنظار عن عجزها التقني، وقلة حيلتها.

وقبل كأس العالم بالبرازيل 2014، تعاقد مجموعة القنوات القطرية على نظام تشفير يُسمى ” NDS ” ، وهو ما يُعرف أيضاً بنظام فيديو جارد NDS، وهو نظام تشفير ثنائي، أي أنه يتم تشفير الصورة من جهة، والصوت من جهة أخرى، ومتى تم كسر تشفير الصورة فلن يعمل الصوت، والعكس صحيح، ودفعت الشبكة من أجل ذلك ملايين الدولارات للقائمين على نظام الحماية والتشفير.

ودفع ذلك ملايين المشتركين العرب إلى تغيير أجهزة الاستقبال القديمة قسريًا على حسابهم الخاص بأجهزة جديدة تعمل بنظام التشفير الجديد، على الرغم من أن الواجب يحتم على الشبكة تغيير الأجهزة مجانًا؛ ولكنها أجبرت مشتركيها على تحمل التكاليف الباهظة لتعديلاتها.

ونجحت شبكة ” بي أوت كيو ” التي من غير المعلوم حتى الآن مقرها أو كيف تبث برامجها، من قرصنة محتوى ” بي إن ” ، وإحداث خلل في نظام حمايتها قبل نحو عام تقريبًا، وكبدتها خسائر هائلة تتمثل في قيمة الأموال الضخمة التي تم صرفها على جلب البطولات الرياضية المختلفة، وكذلك ما تم صرفه من ملايين الدولارات على نظام التشفير.

وأخذت الشبكة القطرية تلقي الاتهامات الباطلة، بل وورطت معها الاتحاد الدولي ” فيفا ” وبطولة ” ويمبلدون ” في تلك المزاعم الكاذبة التي ثبت زيفها ببيانات وزارة الإعلام بالمملكة، وهيئة ” عرب سات ” ، وذلك بدلًا من الاعتراف بإضاعتها حقوق المشتركين الذين دفعوا أموالاً طائلة وعجزها التقني وعدم قدرتها على حل الأزمة.

اقرأ أيضًا: