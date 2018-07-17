بالفيديو.. نسر عملاق يحاول خطف طفلة ويصيبها بجروح عميقة

بيشكك(صدى):

وثق مقطع فيديو، مهاجمة نسر عملاق لطفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، ومحاولته خطفها، مما أسفر عن إصابتها بجروح عميقة في ظهرها ورقبتها، بعد أن زرع مخالبه بظهرها وضربها بمنقاره على رقبتها.

جاء ذلك خلال فعاليات مهرجان ” الشاطئ الجنوبي ” ، التي شهدته بحيرة ” إيسيك كول ” الشهيرة في قرغيزستان، إحدى بلدان الاتحاد السوفيتي سابقًا، وذلك خلال يومي العطلة الأسبوعية الماضية.

وخلال المهرجان، تم استعراض مهارات الصيد على الخيل باستخدام النسر والقوس والسهام، والتي تعد رياضة مفضلة لدى سكان قرغيزستان، وفي تلك الأثناء، فاجأ أحد النسور الذهبية، التي تم إطلاقها لتطارد الفريسة، الحضور بمهاجمته للطفلة، وإصابتها إصابات بالغة – كما اتضح من خلال الفيديو.

وعلى الفور، سارع حضور المهرجان بإنقاذ الطفلة، من براثن النسر، وتم نقلها سريعًا على ” عجل ” متوجهين بها إلى أحد مستشفيات قرغيزستان، لتتلقى العلاج اللازم لحالتها.