” الصحة ” تكشف عن عدد الحالات المصابة بحمى الضنك بالمدينة المنورة
كشفت وزارة الصحة في المدينة المنورة، عن عدد المصابين بحمى الضنك خلال هذا العام، حيث ذكرت الوزارة أنهم 28 حالة مؤكدة.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر طبي أن ” حمى الضنك ” هي مرض فيروسي ينتقل بين البشر من خلال وسيط وهو بعوضة ” الزاعجة المصرية ” ، وهي البعوضة الناقلة أيضًا لمرض حمّى الوادي المتصدّع.
كما أبان المصدر أن تلك البعوضة لها شكلاً وسلوكًا مختلفًا عن تلك الناقلة لمرض الملاريا الشهير، وهي بعوضة ” الأنوفليس ” ، مشيرًا لضرورة الانتباه من الخلط بينها وبين البعوض الشائع، وهو بعوض الكيوليكس الذي لا يسبّب هذه الأمراض.
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