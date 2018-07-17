” الصحة ” تكشف عن عدد الحالات المصابة بحمى الضنك بالمدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

كشفت وزارة الصحة في المدينة المنورة، عن عدد المصابين بحمى الضنك خلال هذا العام، حيث ذكرت الوزارة أنهم 28 حالة مؤكدة.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر طبي أن ” حمى الضنك ” هي مرض فيروسي ينتقل بين البشر من خلال وسيط وهو بعوضة ” الزاعجة المصرية ” ، وهي البعوضة الناقلة أيضًا لمرض حمّى الوادي المتصدّع.

كما أبان المصدر أن تلك البعوضة لها شكلاً وسلوكًا مختلفًا عن تلك الناقلة لمرض الملاريا الشهير، وهي بعوضة ” الأنوفليس ” ، مشيرًا لضرورة الانتباه من الخلط بينها وبين البعوض الشائع، وهو بعوض الكيوليكس الذي لا يسبّب هذه الأمراض.