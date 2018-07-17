بالفيديو.. علا الفارس: أحلام وقفت معي بالشدائد

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ، عبر به عن حبها للفنانة الإمارتية أحلام لوقوفها معها في مواقفها الصعبة .

وقالت علا في الفيديو ” في ناس صارت تبعتلي، ليش دايم تحكي عن أحلام وتحبيها ؟ .. وأنا أقول لهم .. لأن شو ما عم بحكي عنها هاذي الانسانة بالذات ما بوفي حقها .. والانسان يعرف معدنه بالشدائد وهي وقفت معي بالكلمة الحلوة ياللي كنت بستناها بمواقف معينة في حياتي ” .

وتابعت علا ” أحلام كتير طيبة وصاحبة صاحبها كتير حقيقية .. بحبها وأحب نجاحها وقصة كفاحها وصلابتها .. ومهما أقول ما بوفي حقها أم فهد ” .

وأضافت علا ، ” هذا مو تطبيل ولا تبجيل أنا ما بدي منها شئ ولا هي بدها مني شئ .. الله يعلم أنها محبة صافية بين القلوب ” .