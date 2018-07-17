” أبا الخيل ” عن العاملة المعنفة من كفيلها بمكة: نتابع حالتها لاتخاذ اللازم

نايف السالم(صدى):

تعرضت عاملة آسيوية تبلغ من العمر 19 عامًا للتعنيف من قبل كفيلها بمكة المكرمة؛ مما أدى لدخولها إلى مستشفى ” النور ” لتلقي العلاج؛ والذي نشرته ” صدى ” يوم الخميس الموافق 12/7/2018 بعنوان: ” عاملة آسيوية تتعرض للتعنيف والضرب من قبل كفيلها بمكة ” .

وفي هذا السياق، قال خالد أبا الخيل، متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة يتابع حالة العاملة المنزلية المعنّفة، من قِبل صاحب العمل الوافد وزوجته؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات وفقًا لما تقتضيه الأنظمة.

وأُصيبت العاملة بجروح وكدمات في الرأس مع تورم بالعضد الأيمن والأيسر والساعدين الأيمن والأيسر، ووجود آثار جروح قديمة ملتهبة بأعلى الظهر واليدين، وتورم بالساقين مع وجود آثار حروق قديمة في الوجه والصدر وأجزاء متفرقة من الجسم.

اقرأ ايضًا: