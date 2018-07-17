حارس بيرو في طريقه لحماية عرين النصر

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي النصر من ضم البيروفي بيدرو جاليسي حارس منتخب بيرو؛ حيث أكدت تقارير صحافية أن العالمي توصل لاتفاق بالفعل خلال الفترة الأخيرة، مع الحارس البيروفي للانضمام لصفوفه من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الطرفين اتفقا على انتقال الحارس إلى النصر مقابل 4 ملايين يورو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من ناديه المكسيكي؛ فيما شارك جاليسي في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم في روسيا، حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

ومن الجدير بالذكر، أن اتحاد كرة القدم، الموسم الماضي، سمح لأندية دوري المحترفين بالتعاقد مع حراس أجانب لأول مرة في تاريخ البطولة.