بالفيديو.. فيفي عبده تهاجم ” يوتيوب ” وتعلق على خسارة منتخب بلادها

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية فيفي عبده، على سحب قناتها من موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” لمدة أكثر من شهر حتى الآن.

ووجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى إدارة موقع ” يوتيوب ” خلال جلسة ” بث مباشر ” عبر صفحتها الرسمية على ” فيس بوك “، مطالبه بالإفصاح عن سبب سحي قناتها بالرغم من تقديمها المستندات التي تثبت ملكيتها للقناة.

وأكدت أن معظم أعمالها متوقفه بسبب سحب قناتها دون سبب محدد في ظل مساعيها لعودة القناة مرة أخرى، وعودة متابعيها على ” يوتيوب ” لمشاهدتها كالسابق.

وعن اتهامها بالتسبب في هزيمة المنتخب المصري بكأس العالم بعد سفرها مع بعثة الفنانين المصريين إلى روسيا، قالت فيفي عبده ” بقالى شهر حالتى النفسية زى الزفت وقاعدة مكتئبة وأنا معملتش حاجة، ما أحنا بنتعزم فى كل مكان، وأنا اتعزمت فى البيت الأبيض ومروحتش، اللى عاجبه عاجبه واللى مش عاجبه ميخشش صفحتى هعمله بلوك “.

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