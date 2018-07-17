بالصور.. رفع أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة المدينة المنورة بحملة لإزالة مظاهر التشوه البصري؛ وذلك من خلال جولات الفرق الميدانية بأحياء وطرق ومجمعات الوش الصناعية بالمدينة خلال الفترة الماضية من هذا العام.

وأوضحت الأمانة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم رفع أكثر من 5000 سيارة خربة وهياكل تالفة موزعة على نطاق البلديات الفرعية والضواحي.