بالصور.. رفع أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة بالمدينة المنورة
قامت أمانة المدينة المنورة بحملة لإزالة مظاهر التشوه البصري؛ وذلك من خلال جولات الفرق الميدانية بأحياء وطرق ومجمعات الوش الصناعية بالمدينة خلال الفترة الماضية من هذا العام.
وأوضحت الأمانة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم رفع أكثر من 5000 سيارة خربة وهياكل تالفة موزعة على نطاق البلديات الفرعية والضواحي.
فلسعة[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيتم خيرا وعندنا على مدخل حي الدويخله بعد محطة الجوهره قبل الراشد مول سيارات لنا اكثر من سنه بين المرور والبلديه أتمنى صوتي يصل لمدير بلدية العوالي والمراقبين حتى يرى بعينه كيف السيارات مقفله مدخل الحي ولكم مني جزيل الشكر
العنوان محطة الجوهره قبل الراشد مول سيارات متهالكه وكم مره نتكلم مع اصحاب الورش ب محطة الجوهره ولا فائده ولو تكون غرامات عليهم كان احسن….