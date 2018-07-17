اليوم.. جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول بكلياتها بالليث وأضم

نايف السالم(صدى):

أصدرت إدارة تعليم الليث، اليوم الثلاثاء، إعلانًا لخريجي وخريجات الثانوية العامة؛ بشأن القبول في جامعة أم القرى بالليث وأضم.

وأوضحت إدارة تعليم الليث، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن جامعة أم القرى، ستعلن اليوم عن نتائج القبول على مستوى الجامعة والكليات الجامعية التابعة لها في الليث وأضم.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ فيما تبدأ مرحلة تأكيد الترشيح من اليوم إلى العاضر من شهر ذي القعدة الجاري، لافتة إلى أن رابط القبول الموحد هو: هنا