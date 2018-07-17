بعد يوم من هجوم مرتزقة قطر.. مساندة إسرائيلية للتربص بـ ” الردع السعودي “
في الوقت الذي يتربص فيه النظام القطري بالحسابات البارزة التي تكشف ألاعيب تنظيم الحمدين وأعداء الوطن في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وبعد يوم واحد من شن أفعى قناة الجزيرة جمال ريان هجوم على حساب ” الردع السعودي ” الأبرز والأكبر في كشف ألاعيبهم.
خرجت إسرائيل والأبواق التابعة لها لمساندة مرتزقة قطر في الهجوم على ” الردع السعودي “، حيث خصص الإعلامي الصهيوني ” إيدي كوهين ” مقال له لدعم تنظيم الحمدين في هجومها على المملكة والتربص بها.
وقال ” كوهين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أثناء عرض مقاله ” مقالي في جريدة إسرائيل اليوم والذي تطرقت فيه على خفايا حساب الردع السعودي على تويتر .. على نسختي الصحيفة العبرية والإنجليزية “.
وبدأ ” كوهين ” مقاله الكاذب والممول بعنوان ” من هو العدو؟ لعبة مزدوجة من المملكة العربية السعودية “، مكثفًا كافة جهوده للهجوم على ” الردع السعودي ” الذي يكشف ألاعيبهم وأكاذيبهم وجرائمهم الإرهابية والتعاون القطري الصهيوني الغير مقبول عربيًا ودوليًا.
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طلال[ عدد التعليقات: 2012 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه والله مهما يفعلون ستنقلب ضدهم كل مره 😂✋
بن سليمان[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات
روح يالردع السعودي لله درك وطني شريف يمثلنا ادعس الخونة ونحن ورائك
عمار[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 3 ساعات
سيعذبهم الله عذابا اليم في الدنيا والاخره علي مايفعلون
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين ياااارب
ابو بكر المحضار محاظفة المهرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
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ماجد[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 42 دقيقة
الردع السعودي كفووووو 👏👏👏
شجون[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 41 دقيقة
جهنم وبئس المصير لكل قاتل ارهابي ظالم
همس[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 40 دقيقة
المرتزقه الارهابيون فتحوا علي انفسهم باب لن يغلق لنهايتهم
محمد[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 39 دقيقة
نهايتهم قريبه لهم ومن معهم سيسقطون ويندمون علي كل مافعلوه يوما ✋. بارك الله فيكم ياردع 💪💪
طاهر[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 38 دقيقة
سيبكون بدل الدموع دمااء وسيستنجدون بكل القتله والارهابيين لمساعدتهم ولكن الله منتقم عادل جبار 💪
ابو بكر المحضار محاظفة المهرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
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