بعد يوم من هجوم مرتزقة قطر.. مساندة إسرائيلية للتربص بـ ” الردع السعودي “

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي يتربص فيه النظام القطري بالحسابات البارزة التي تكشف ألاعيب تنظيم الحمدين وأعداء الوطن في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وبعد يوم واحد من شن أفعى قناة الجزيرة جمال ريان هجوم على حساب ” الردع السعودي ” الأبرز والأكبر في كشف ألاعيبهم.

خرجت إسرائيل والأبواق التابعة لها لمساندة مرتزقة قطر في الهجوم على ” الردع السعودي “، حيث خصص الإعلامي الصهيوني ” إيدي كوهين ” مقال له لدعم تنظيم الحمدين في هجومها على المملكة والتربص بها.

وقال ” كوهين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أثناء عرض مقاله ” مقالي في جريدة إسرائيل اليوم والذي تطرقت فيه على خفايا حساب الردع السعودي على تويتر .. على نسختي الصحيفة العبرية والإنجليزية “.

وبدأ ” كوهين ” مقاله الكاذب والممول بعنوان ” من هو العدو؟ لعبة مزدوجة من المملكة العربية السعودية “، مكثفًا كافة جهوده للهجوم على ” الردع السعودي ” الذي يكشف ألاعيبهم وأكاذيبهم وجرائمهم الإرهابية والتعاون القطري الصهيوني الغير مقبول عربيًا ودوليًا.

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