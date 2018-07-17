  • الثلاثاء 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعد يوم من هجوم مرتزقة قطر.. مساندة إسرائيلية للتربص بـ ” الردع السعودي “

بعد يوم من هجوم مرتزقة قطر.. مساندة إسرائيلية للتربص بـ ” الردع السعودي “

بعد يوم من هجوم مرتزقة قطر.. مساندة إسرائيلية للتربص بـ ” الردع السعودي “
طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي يتربص فيه النظام القطري بالحسابات البارزة التي تكشف ألاعيب تنظيم الحمدين وأعداء الوطن في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وبعد يوم واحد من شن أفعى قناة الجزيرة جمال ريان هجوم على حساب ” الردع السعودي ” الأبرز والأكبر في كشف ألاعيبهم.

خرجت إسرائيل والأبواق التابعة لها لمساندة مرتزقة قطر في الهجوم على ” الردع السعودي “، حيث خصص الإعلامي الصهيوني ” إيدي كوهين ” مقال له لدعم تنظيم الحمدين في هجومها على المملكة والتربص بها.

وقال ” كوهين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أثناء عرض مقاله ” مقالي في جريدة إسرائيل اليوم والذي تطرقت فيه على خفايا حساب الردع السعودي على تويتر .. على نسختي الصحيفة العبرية والإنجليزية “.

وبدأ ” كوهين ” مقاله الكاذب والممول بعنوان ” من هو العدو؟ لعبة مزدوجة من المملكة العربية السعودية “، مكثفًا كافة جهوده للهجوم على ” الردع السعودي ” الذي يكشف ألاعيبهم وأكاذيبهم وجرائمهم الإرهابية والتعاون القطري الصهيوني الغير مقبول عربيًا ودوليًا.

اقرأ أيضًا:

قطر تستعين بالصهاينة لشن هجوم على ” الردع السعودي “


11 تعليق

[ عدد التعليقات: 2012 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههه والله مهما يفعلون ستنقلب ضدهم كل مره 😂✋

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات

روح يالردع السعودي لله درك وطني شريف يمثلنا ادعس الخونة ونحن ورائك

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 3 ساعات

سيعذبهم الله عذابا اليم في الدنيا والاخره علي مايفعلون

[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين ياااارب

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 42 دقيقة

الردع السعودي كفووووو 👏👏👏

[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 41 دقيقة

جهنم وبئس المصير لكل قاتل ارهابي ظالم

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 40 دقيقة

المرتزقه الارهابيون فتحوا علي انفسهم باب لن يغلق لنهايتهم

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 39 دقيقة

نهايتهم قريبه لهم ومن معهم سيسقطون ويندمون علي كل مافعلوه يوما ✋. بارك الله فيكم ياردع 💪💪

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 38 دقيقة

سيبكون بدل الدموع دمااء وسيستنجدون بكل القتله والارهابيين لمساعدتهم ولكن الله منتقم عادل جبار 💪

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *