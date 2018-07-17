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بالفيديو.. أخصائية أطفال تساعد الأمهات في اختيار حضانة طفلها

بالفيديو.. أخصائية أطفال تساعد الأمهات في اختيار حضانة طفلها
أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الهام الوهيبي أخصائية سعودية عن الطفولةالمبكرة ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” ، عن التوعية الصحيحة للأمهات والآباء في اختيار الحضانة المناسبة لأطفالهما .

وقالت الوهيبي ، على الأم أن تضع طفلها في مركز حضانة بالقرب من عملها غذا كانت عامله ، حتى يتلقى الغذاء الصحي من الأم في أهم مرحلة بحياته .

وأضافت الوهيبي ، من أهم الشروط المفروض أن تراعيها الأم أن تكون الحضانة حاصلة على ترخيص من الدولة حيث أنها لا تعطي أي حضانة ترخيص إلا إذا كانت تتوفر بها شروط الأمان والحماية للأطفال .

وتابعت ، على الأم عندما تضع طفلها بالمركز عليها أن تهتم بمتابعة أعمال النظافة لطفلها وأن تتحدث مع مقدمة الرعاية عن شخصية طفلها ونفسيته حتى تكون التربية واحدة منهما .


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