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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمستودع ثلاجة مواد غذائية في بريدة

بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمستودع ثلاجة مواد غذائية في بريدة
سالم المطيري(صدى):

باشرت قوات الدفاع المدني في مدينة بريدة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث احتراق مستودع ثلاجة مواد غذائية، تقدر مساحته بـ ١٠ آلاف متر مربع.

وأوضح الدفاع المدني، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، مشيرًا إلى أنه قد تمت السيطرة على الحريق بنسبة ٦٥٪ حتى الآن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم لك الحمد ،، الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يارب

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