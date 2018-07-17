بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمستودع ثلاجة مواد غذائية في بريدة
باشرت قوات الدفاع المدني في مدينة بريدة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث احتراق مستودع ثلاجة مواد غذائية، تقدر مساحته بـ ١٠ آلاف متر مربع.
وأوضح الدفاع المدني، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، مشيرًا إلى أنه قد تمت السيطرة على الحريق بنسبة ٦٥٪ حتى الآن.
وليف الهم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
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وليف الهم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله
ماجد[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم لك الحمد ،، الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يارب