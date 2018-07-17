تكريم ” مبابي ” بإطلاق اسمه على ثور ضخم بالأرجنتين

نواف السالم(صدى):

حمل ثور في الأرجنتين يبلغ وزنه 920 كيلوجرامًا، اسم ” مبابي ” وذلك كنوع من التكريم لنجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي الذي لمع نجمه مع منتخب بلاده الذي فاز بلقب كأس العالم في روسيا، في مباراته النهائية أمام المنتخب الكرواتي، الأحد الماضي.

ويعد الثور هو أول ” عينة ” لشركة ” سوسييداد رورال ” بالأرجنتين، والتي تجمع أبرز رجال الأعمال والمقاولين في مجال تربية الحيوانات بالأرجنتين، ومقرها بالعاصمة بوينس آيرس؛ حيث ينتمي لسلالة ” آنغوس ” ويبلغ عمره عام واحد وعشرة شهور، ونقل هذا الثور من مدينة جنرال أتشا على بعد 700 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس إلى العاصمة نفسها.

ويأتي هذا الفعل لإبداء الإعجاب بالنجم الفرنسي الشاب مبابي صاحب الـ19 عامًا، الذي كان ضمن أبرز نجوم المونديال الروسي ولعب دورًا بارزًا في فوز المنتخب الفرنسي باللقب من خلال الموهبة الرائعة التي يتمتع بها ونشاطه في الملعب وعدم قدرة مدافعي الفرق المنافسة على إيقافه.