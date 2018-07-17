الأرصاد تطلق تنبيها متقدما لرياح مثيرة للأتربة على محافظات مكة الشرقية

الطائف(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالنظام الآلي للإنذار المبكر اليوم، تنبيهاً متقدماً لنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن الحالة تشمل كلاً من محافظات: الخرمة، ورنية، وتربة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.