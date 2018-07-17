شركات تأمين تعتذر عن تقديم خدماتها التأمينية لكبار السن

عادل الحربي(صدى):

قدمت شركات تأمين اعتذارها عن تقديم خدماتها التأمينية الطبية لكبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 70 عامًا، مناشدة المتقدمين بطلب التأمين لهذه الفئة العمرية بإحضار متطلبات؛ لتقديم الخدمة لهم.

ومن هذه الاشتراطات التي تم وضعها، إرفاق تقارير طبية لكبار السن؛ لوضع التسعيرة التأمينية المناسبة لصحتهم وأعمارهم، حيث قامت بعض الشركات بتخصيص قسم ” الاكتتاب ” ؛ لدراسة حالة من تجاوزت أعمارهم الـ 70 عامًا.

أما عن الشركات الأخرى، فقد أبانت عدد من الشركات أنه لا يمكن التأمين للأفراد بمختلف أعمارهم، كما تشترط شركات التأمين لكافة أفراد الأسرة ” العائلة السعودية ” ، أما فيما يتعلق بالمقيمين فإن المنشأة التي يعملون بها هي التي تتكفل بالتأمين.

وفي هذا السياق، أوضح عادل العيسى، المتحدث باسم شركات التأمين، أن الشركات ملتزمة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وأسرهم مهما كان العمر، مشيرًا إلى أن الشركات لا تضع في الاعتبار العمر بالنسبة للتأمين الطبي.