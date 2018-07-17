الاستعداد لتعميم نظام ” البصمة ” بكافة القطاعات

حمود العنزي(صدى):

تستعد عدد من الجهات الحكومية للتجهيز لإدخال نظام ” البصمة ” في كل القطاعات والربط مع النظام الجديد الذي ينص على الحسم بالساعات على الموظفين المتأخرين.

وسيكون نظام ” البصمة ” بديلاً عن النظام السابق الذي كان يتم من خلاله تجميع الساعات حتى تصل لـ 7 ساعات وحسم يوم كامل، وهو الأمر الذي يتوافق مع موافقة الجهات العليا في وقت سابق على الحسم بالساعات أو جزء منها على الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية بدلًا عن تجميع الساعات إلى يوم واحد ثم الحسم.

من الجدير بالذكر أن نظام ” البصمة ” يقضي على التسيب الإداري التي رصدتها جهات رقابية مختلفة، تمثلت في الحضور والانصراف وعدم التواجد أثناء العمل الرسمي؛ مما يؤدي لتعطل مصالح المواطنين.