الاستعداد لتعميم نظام ” البصمة ” بكافة القطاعات
تستعد عدد من الجهات الحكومية للتجهيز لإدخال نظام ” البصمة ” في كل القطاعات والربط مع النظام الجديد الذي ينص على الحسم بالساعات على الموظفين المتأخرين.
وسيكون نظام ” البصمة ” بديلاً عن النظام السابق الذي كان يتم من خلاله تجميع الساعات حتى تصل لـ 7 ساعات وحسم يوم كامل، وهو الأمر الذي يتوافق مع موافقة الجهات العليا في وقت سابق على الحسم بالساعات أو جزء منها على الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية بدلًا عن تجميع الساعات إلى يوم واحد ثم الحسم.
من الجدير بالذكر أن نظام ” البصمة ” يقضي على التسيب الإداري التي رصدتها جهات رقابية مختلفة، تمثلت في الحضور والانصراف وعدم التواجد أثناء العمل الرسمي؛ مما يؤدي لتعطل مصالح المواطنين.
طلال[ عدد التعليقات: 2012 ] نشر منذ 2 ساعتين
واخيرا الحمدلله 👏👏👏
ماجد[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 2 ساعتين
في تقدم وتميز مستمر ياااااارب
شمس[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظكم ويعطيكم الف عافيه علي مجهوداتهم الرائعه
عمار[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة
كنا نحتاجها من زمن ستسهل كافه العمليات التي نحتاجها الحمدلله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 1 ساعة
ادام الله تقدمنا ونجاحنا 🙌
همس[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق يااااارب 😍😍
طاهر[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله كل خير مجهودات رائعه
محمد[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله الله اكبر 💪💪
جلمود صخر[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبارك فيكم