عروض عربية بـ ” مهرجان أبها يجمعنا “

محمد بن طحيطح(صدى):

استضاف ‫مهرجان أبها يجمعنا‬⁩ أولى العروض الفلكورية العربية الاستعراضية، إذ قدمت فرقة سيوف الشام، أمس الأحد، عروضا فلكلورية شامية امتدت ما بين مهرجان ” المفتاحة.. إثارة وترفيه ” و‫شارع الفن‬⁩. ⁩

وكانت العروض الفلكورية الشامية من التراث السوري الزاخر والممتد عبر قرون من الزمن، لاسيما عبر المبارزة بالسيوف والخناجر المجدلانية في الأفراح وحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات السعيدة، والتي تعد رمزاً من رموز الرجولة والتباهي في البيئة الشامية العريقة.

وقد جذبت تلك العروض زوار فعاليات مهرجان أبها يجمعنا الذين حرصوا على متابعتها.