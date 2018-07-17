بدء استقبال السيدات بوحدة الأحوال المتنقلة بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأ مساء أمس استقبال السيدات لمراجعة الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية المتواجدة بمهرجان أبها للتسوق وتقديم الخدمات لهن ويستمر حتى تاريخ 1439/11/16هـ ، حيث سبق وأن تم تخصيص فترة زمنية خاصة بالرجال .

وقد ذكر المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن تواجد الوحدة المتنقلة في أبرز المهرجانات والفعاليات بالمملكة يعتبر اختصارا للكثير من الوقت على مراجعي الأحوال المدنية وأن انتقالهم بموظفيهم ميدانياً يتيح للمواطنين والمواطنات الحصول على الخدمة المتكاملة التي يقدمها القطاع في مختلف المناطق بكل يسر وسهولة ويخدمهم في أماكن تواجدهم .

وتقدم الوحدة المتنقلة لزوار المهرجان خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة ، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.