” ابن مشيط ” يرعى ندوة التسويق الزراعي ” المعوقات والحلول “

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الاستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط الإثنين الموافق 1439/11/3هـ بفندق ميركيور

ندوة التسويق الزراعي ” المعوقات والحلول ” الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط بشراكة استراتيجية مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف خميس مشيط 1439هـ وافتتحت الندوة بآيات من القرآن الكريم تلاها كلمة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن علي القحطاني ثم كلمة المزارعين ألقاها نيابة عنهم أـ مريح بن محمد القحطاني

وقدم أثناء الندوة عرض ٌ مرئي ثم قدمت عدد من أوراق العمل عن دور الجمعيات التعاونية في تطوير الإرشاد التسويقي وتناول المتحدثون عدد من المحاور الهامة عن دور وزارة الزراعة في تطوير التسويق الزراعي وأهمية الجمعيات التعاونية التسويقية فيما قدم نائب مدير صندوق التنمية الزراعية بعسير المهندس عبدالرحمن النهاري في حديثه عن دعم صندوق التنمية الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية وتحدث ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أـ علي أحمد العوصي عن فكرة تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وانظمتها ولوائحها ثم قدم سعادة مدير الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بمحافظة خميس مشيط أ ـ سعيد بن حسين الشهراني دراسة عن أنشطة ومشاريع الجمعية التعاونية الزراعية عرض فيها أهم تجارب الجمعية وماحققته من إنجازات

من جانب آخر أوضح سعادة مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة المهندس بمنطقة عسير المهندس ” فيصل بن حسين بن محمد آل زياد” بأن الوزارة تهتم بسلسلة الإنتاج الزراعي من بداية الانتاج لمرحلة التسويق ويعتبر التسويق أهم مراحله والحلقة الأهم في هذه السلسلة وأضاف آل زياد ” إن الوزارة خصصت مبادرتين بهذا الشأن ” مبادرة التسويق الزراعي لفتح منافذ بيع في جميع المدن الرئيسية. ومبادرة الدعم لانشاء وتطوير آداء الجمعيات التعاونية الزراعية انتاجياً وتسويقياً وأكد سعادته ان العمل التكاملي بين الجهات ذات الصلة سيسهم في مواجهة جميع المشكلات وتذليل الصعوبات وازالة المعوقات التي تواجه المزارعين “