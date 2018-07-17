براتب يبدأ من 6000 ريال وظائف بالخطوط الحديدية للرجال فقط

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ” سرب ” عن فتح باب التسجيل في برنامج مساعد خدمات الركاب والضيافة للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار ” .

وأوضح أن التسجيل عن طريق موقع المعهد الإلكتروني من هــــنـا.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال فقط ” وألا يقل المؤهل الدراسي عن الدبلوم فأعلى وأن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 29 سنة.

وأن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4.5 في امتحان IELTS أو ما يعادله واجتياز الكشف الطبي واجتياز القبول والمقابلة الشخصية.

وستكون بداية الفصل التدريبي للمقبولين يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02 وسوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية بموعد اختبار القبول.

وفي حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء الطلب.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي من هـــنـا.