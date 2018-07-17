شاب يسرق صالون حلاقة ليعالج والده

وكالات(صدى):

نظرت محكمة إيرانية، أمس الأثنين، قضية سرقة مبلغ 8 آلاف درهم من صالون حلاقة، والمتهم فيها شاب من الجنسية العربية كان حصل على المبلغ من الصالون قبل سفره، حيث اعترف خلال التحقيقات أنه سرق المبلغ المذكور لعلاج والده.

وقدم المتهم ما يفيد برد المبلغ لخزينة الصالون عقب عودته من بلده مباشرة، مؤكداً أن ظروف مرض والده المفاجئة هي التي قادته لأخذ المال والقيام بعلاجه، لافتاً إلى أنه فوجئ بوجود بلاغ ضده من صاحب العمل على الرغم من إبلاغ زميله في العمل بأخذ المبلغ على سبيل الأمانة حتى عودته.

وخلال سير التحقيقات أكد الشاهد الأول في القضية أن زميله قام بإرجاع وتسديد المبلغ عقب عودته مباشرة، حيث لم يكن صاحب العمل على علم بهذا المبلغ، مؤكداً أن المتهم لم يقم بالسرقة وأنه يتمتع بحسن السير والسلوك، وأن ظروف مرض والده المفاجئة هي التي أوقعته في هذه القضية، حيث قدم الشاهد ما يفيد بتنازل صاحب العمل عن القضية بعد تفهمه موقف العامل وقيامه برد المبلغ محل الشكوى.