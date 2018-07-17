خالد بن سلمان: ” شيوخ وأهالي صعدة عروا المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة “

واشنطن(صدى):

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ، اليوم الثلاثاء، بوقفة شيوخ وأعيان محافظة صعدة ورفضهم التدخلات الإيرانية، وتمسكهم الراسخ بعروبة اليمن.

وأكد الأمير خالد أن موقف أهالي اليمن رسالة هامة تؤكد مجدداً أن اليمن وكما كان دوماً، عربي الهوية، يمن العروبة والحكمة عصّي على محاولات الهيمنة الإيرانية.

وقال : ” رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة صعده لتواجد النظام الإيراني بالمحافظه موقف بطولي يعرّي المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقه وينهي آمال إيران الثورية في اليمن وأذرعها الإرهابيه بالعالم العربي ” .

وأضاف : ” ستعمل المملكة وأشقاؤها من دول التحالف، فور انتهاء عمليات تحرير صعدة، على إعادة الامن والاستقرار وتحقيق الرخاء والإزدهار لأهلنا وإخواننا أبناء صعدة الكرام الذين لطالما عانوا من جور وظلم الميليشيات التابعة لإيران، فأمن ورخاء أشقائنا اليمنيين هو أولوية لقيادتنا الرشيدة يحفظها الله ” .