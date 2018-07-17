” الغذاء والدواء ” تحقق في تداعيات الإصابة بالسرطان جراء تناول الفستق الحلبي
تحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء ،في صحة ما تم تداوله حول الفستق الحلبي وعلاقته بالإصابة بمرض السرطان.
وأوضحت الهيئة أن الموضوع تحت الدراسة والتحقق ، مشيرة إلى أنه لا يمكن التعليق قبل التأكد من الأمر.
يأتي ذلك على خلفية رسالة من رئيس الجالية اللبنانية في اليابان جرى تداولها على منصات التواصل، زعم فيها غياب ” الفستق الحلبي ” في اليابان بتوصية من أبحاث أجريت في طوكيو أكدت احتواءه على ” عطنة ” تنمو وتبقى داخل الغلاف وتسبب أوراما سرطانية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18068 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا نستبعد الدور الايراني في تسميم الفستق الحلبي وخصوصا انهم موجودين في حلب بكثره