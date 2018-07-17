” الغذاء والدواء ” تحقق في تداعيات الإصابة بالسرطان جراء تناول الفستق الحلبي

علي القحطاني (صدى):

تحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء ،في صحة ما تم تداوله حول الفستق الحلبي وعلاقته بالإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت الهيئة أن الموضوع تحت الدراسة والتحقق ، مشيرة إلى أنه لا يمكن التعليق قبل التأكد من الأمر.

يأتي ذلك على خلفية رسالة من رئيس الجالية اللبنانية في اليابان جرى تداولها على منصات التواصل، زعم فيها غياب ” الفستق الحلبي ” في اليابان بتوصية من أبحاث أجريت في طوكيو أكدت احتواءه على ” عطنة ” تنمو وتبقى داخل الغلاف وتسبب أوراما سرطانية.