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” الغذاء والدواء ” تحقق في تداعيات الإصابة بالسرطان جراء تناول الفستق الحلبي

” الغذاء والدواء ” تحقق في تداعيات الإصابة بالسرطان جراء تناول الفستق الحلبي
علي القحطاني (صدى):

تحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء ،في صحة ما تم تداوله حول الفستق الحلبي وعلاقته بالإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت الهيئة أن الموضوع تحت الدراسة والتحقق ، مشيرة إلى أنه لا يمكن التعليق قبل التأكد من الأمر.

يأتي ذلك على خلفية رسالة من رئيس الجالية اللبنانية في اليابان جرى تداولها على منصات التواصل، زعم فيها غياب ” الفستق الحلبي ” في اليابان بتوصية من أبحاث أجريت في طوكيو أكدت احتواءه على ” عطنة ” تنمو وتبقى داخل الغلاف وتسبب أوراما سرطانية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18068 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا نستبعد الدور الايراني في تسميم الفستق الحلبي وخصوصا انهم موجودين في حلب بكثره

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