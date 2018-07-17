” النهدي الطبية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبية، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة البكالوريوس ،للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

– أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– فني دعم مركز الاتصال: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التــالي من هنـــــــــــــا.