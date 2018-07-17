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بالفيديو.. سليمان الماجد: تلقي الموظف هدية بعد قيامه بعمل ما ” رشوة “

بالفيديو.. سليمان الماجد: تلقي الموظف هدية بعد قيامه بعمل ما ” رشوة “
عادل الحربي (صدى):

قال قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، إن الهدية التي يتلقاها الموظف بعد قيامه بعمل من أوضح صور ” الرشوة ” .
واستشهد الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال : ” هدايا العمال غلول، وهلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا ” .

وأشار إلى أنه في حال كان المعتاد من صاحب العمل هو إعطاء الهدايا للموظفين فلا بأس، لكن إن كانت مستثناه فإنها رشوة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18068 ] نشر منذ 1 ساعة

الهديه غير والرشوه غير يا شيخ
قد اعطي الموظف الممتاز الذي يعمل عندي هديه مقابل انجاز اي عمل طلب منه
اما الرشوه فهي اعطاء الموظف مبلغ من المال من اجل ان ينهي معاملتي الخاصه

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