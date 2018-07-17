بالفيديو.. سليمان الماجد: تلقي الموظف هدية بعد قيامه بعمل ما ” رشوة “
قال قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، إن الهدية التي يتلقاها الموظف بعد قيامه بعمل من أوضح صور ” الرشوة ” .
واستشهد الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال : ” هدايا العمال غلول، وهلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا ” .
وأشار إلى أنه في حال كان المعتاد من صاحب العمل هو إعطاء الهدايا للموظفين فلا بأس، لكن إن كانت مستثناه فإنها رشوة.
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد
الشيخ #عبدالله_الدريس@s_almajed
هل الهدية التي يتلقاها الانسان بعد قيامه بعمل ما تعتبر رشوة ؟https://t.co/D7QhPFvYED pic.twitter.com/j2LcDGyLpT
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 16, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18068 ] نشر منذ 1 ساعة
الهديه غير والرشوه غير يا شيخ
قد اعطي الموظف الممتاز الذي يعمل عندي هديه مقابل انجاز اي عمل طلب منه
اما الرشوه فهي اعطاء الموظف مبلغ من المال من اجل ان ينهي معاملتي الخاصه