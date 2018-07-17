بالفيديو.. سليمان الماجد: تلقي الموظف هدية بعد قيامه بعمل ما ” رشوة “

عادل الحربي (صدى):

قال قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، إن الهدية التي يتلقاها الموظف بعد قيامه بعمل من أوضح صور ” الرشوة ” .

واستشهد الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال : ” هدايا العمال غلول، وهلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا ” .

وأشار إلى أنه في حال كان المعتاد من صاحب العمل هو إعطاء الهدايا للموظفين فلا بأس، لكن إن كانت مستثناه فإنها رشوة.