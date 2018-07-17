بالصور.. 3 إصابات وإخلاء 65 حالة في فرضية حريق بمستشفى الحجرة

حامد العمري(صدى):

نفذ مستشفى الحجرة صباح أمس الأثنين 1439/11/3 تجربة فرضية لحريق وهمي داخل المستشفى ، وذلك بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بالباحة ، بالإضافة إلى إدارة الدفاع المدني والشرطة وهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة ، ومرور محافظة قلوة.

نتج عن ذلك إصابة ثلاث حالات بإصابات بسيطة، تم علاجها بالموقع وتم إخلاء ( 65 ) حالة ،وأكد مدير المستشفى الدكتور مطر سعيد الزهراني : أن هذه التجربة تأتي ضمن خطط التجارب التي يقوم بها المستشفى ، وذلك للتأكد من جاهزيتة والتحقق من مدى وعي وإلمام العاملين بخطط الطوارئ والكوارث ، وخطط إخلاء المرضى والمصابين في الحادث ، وشارك في التجربة فرق الإطفاء وفرق الإنقاذ وفرق إخلاء وإسعاف.

وأكد أن الفرضية حققت الكثير من النتائج الإيجابية ، وذلك نتيجة وضع برامج السلامة بالمستشفى في الأولويات ، واستمرارية التدريب والعمل ، والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات الموجودة لدى منسوبي المستشفى للتعامل مع الكوارث والأزمات والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية.

وأضاف الزهراني أن هذه الفرضية تهدف إلى رفع درجة الجاهزية لدى العاملين في المستشفى وطرق التعامل في حال حدوث حريق لا سمح الله ، وكذلك قياس مدى كفاءة وتفاعل جميع الإدارات والأقسام بالمستشفى في التعامل مع الحدث بشكل مميز وفعال.

كما قدم شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة على تعاونها الدائم وعلى مايبذلونه من جهود كبيرة لإنجاح مثل هذه الخطط والتجارب المهمة.