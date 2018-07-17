إيقاف التعيينات بوزارة الشؤون الإسلامية حتى إشعار آخر

حمود العنزي (صدى):

قرر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إيقاف جميع التعيينات بوظائف الوزارة.

ويستمر هذا القرار لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في حجم القوى العاملة بالوزارة وفروعها، للتأكد من مدى الحاجة الفعلية إليها.

ووجه آل الشيخ نائبه لشؤون المساجد والدعوة ،وجميع وكلاء الوزارة ومساعديهم ،ومديري الفروع اعتماد إيقاف التعيينات لحين انتهاء أعمال اللجنة، والعرض على الوزير بما يتم التوصل إليه للنظر في ما يراه مناسبا، ويحقق المصلحة العامة.

ويرأس اللجنة نائب الوزير الدكتور توفيق السديري، وتضم في عضويتها عدداً من مسؤولي الوزارة.