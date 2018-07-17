بالفيديو.. موظف بالشؤون الصحية يسعى لتصنيع سيارة رياضية سعودية

علي القحطاني (صدى):

يسعى مواطن يعمل بالشؤون الصحية في الرياض، إلى تحقيق حلمه بتصنيع سيارة رياضية سعودية في 6 أشهر.

وأوضح الشاب ويدعى ” زيد القحطاني ” أنه يذهب إلى ورشة تصنيع السيارات بعد انتهاء دوامه، من أجل تحقيق حلمه في تصنيع السيارة التي انتهى من تصميم الهيكل الخارجي لها.

وأشار إلى أن قوة محرك السيارة تصل إلى 300 حصان، والمستهدف له 600 حصان، لافتا إلى أنه استغرق عام ونصف للوصول إلى هذه المرحلة.