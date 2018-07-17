بالفيديو.. موظف بالشؤون الصحية يسعى لتصنيع سيارة رياضية سعودية
يسعى مواطن يعمل بالشؤون الصحية في الرياض، إلى تحقيق حلمه بتصنيع سيارة رياضية سعودية في 6 أشهر.
وأوضح الشاب ويدعى ” زيد القحطاني ” أنه يذهب إلى ورشة تصنيع السيارات بعد انتهاء دوامه، من أجل تحقيق حلمه في تصنيع السيارة التي انتهى من تصميم الهيكل الخارجي لها.
وأشار إلى أن قوة محرك السيارة تصل إلى 300 حصان، والمستهدف له 600 حصان، لافتا إلى أنه استغرق عام ونصف للوصول إلى هذه المرحلة.
qlq[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 39 دقيقة
موفق يابطل
الواقع[ عدد التعليقات: 6364 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمد لله جميع المواد الخام متوفرة لدنيا اهم شيء إنتاج المحركات بكافئاة عالية وحقيقية على مستوى بعض الصناعات السعودية المختلفة رأينا فيها الجودة العالية وهذا أن شاء الله سر النجاح والتميز مستقبلا الجودة العالية ولا بلاش صناعة كذلك نتمنى وجود حلف تجاري يساهم فيه جميع رجال الأعمال بالتنسيق مع الغرفة التجارية وإنشاء مصنع سيارت سعودي وخطوط إنتاج حقيقية وبأسعار منافسه جدا يصاحبها القوة والفخامة وخفض استهلاك الوقود وتحمل أجواء المملكة