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زوج ينهي خلافا مع زوجته بإلقاءها من الطابق الخامس

زوج ينهي خلافا مع زوجته بإلقاءها من الطابق الخامس
القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم زوج مصري على التخلص من زوجته بإلقاءها من شرفة المنزل بالطابق الخامس ، بسبب الخلافات الزوجية المتكررة.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط ربه منزل من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تم العثور على جثة الزوجة ” هناء. ك ” 26 عاما، ونُقلت للمشرحة.

وباستدعاء الزوج المتهم 35 سنة، اعترف بنشوب مشاجرة بسبب خلافات زوجية بينهما قام على إثرها بإلقاءها من شرفة الشقة، وجرى التحفظ على المتهم والجنة تحت تصرف النيابة العامة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 39 دقيقة

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