زوج ينهي خلافا مع زوجته بإلقاءها من الطابق الخامس
في واقعة غريبة، أقدم زوج مصري على التخلص من زوجته بإلقاءها من شرفة المنزل بالطابق الخامس ، بسبب الخلافات الزوجية المتكررة.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط ربه منزل من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تم العثور على جثة الزوجة ” هناء. ك ” 26 عاما، ونُقلت للمشرحة.
وباستدعاء الزوج المتهم 35 سنة، اعترف بنشوب مشاجرة بسبب خلافات زوجية بينهما قام على إثرها بإلقاءها من شرفة الشقة، وجرى التحفظ على المتهم والجنة تحت تصرف النيابة العامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30954 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقصر
أختصر الموضوع وعطاها الزبدة🤔
qlq[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 39 دقيقة
متوحش