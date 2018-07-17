زوج ينهي خلافا مع زوجته بإلقاءها من الطابق الخامس

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم زوج مصري على التخلص من زوجته بإلقاءها من شرفة المنزل بالطابق الخامس ، بسبب الخلافات الزوجية المتكررة.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط ربه منزل من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تم العثور على جثة الزوجة ” هناء. ك ” 26 عاما، ونُقلت للمشرحة.

وباستدعاء الزوج المتهم 35 سنة، اعترف بنشوب مشاجرة بسبب خلافات زوجية بينهما قام على إثرها بإلقاءها من شرفة الشقة، وجرى التحفظ على المتهم والجنة تحت تصرف النيابة العامة.