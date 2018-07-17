3 مكاتب للأحوال المدنية تعمل في الفترة المسائية بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء استقبال المواطنين بـ 3 مكاتب بمنطقة القصيم، في الفترة المسائية.

وأكد المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن المكاتب المحددة لاستقبال العملاء هي: مكتب بريدة 2 ” العثيم مول ” ، والذي سيستقبل الرجال والنساء، فيما سيعمل مكتبا عنيزة والرس خلال الفترة المسائية، لاستقبال المواطنات فقط.

وأوضح أن أوقات العمل خلال الفترة المسائية في المكاتب المذكورة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً من كل يوم.

وأشار إلى أنه من يرغب في زيارة تلك المكاتب ،حجز موعد إلكتروني مسبق عن طريق موقع الأحوال المدنية الرسمي.