توقعات بهطول أمطار غزيرة بدءا من الأربعاء المقبل

الرياض(صدى):

توقع محلل المناخ تركي الجمعان، أن تتأثر المصائف في المملكة بحالة جوية غير اعتيادية شديدة الأمطار، بداية من غد الأربعاء.

وأرجع الجمعان السبب وراء تلك الحالة إلى توغُّل كتلة استوائية رطبة مسببه أمطارًا غزيرة، وسقوط حبات البرد، متوقعا أن تؤثر في المرتفعات الغربية من البلاد والجنوبية منها.

وأكد أن الحالة تؤثر في مرتفعات جازان وعسير، وتمتد شمالاً حتى مرتفعات الطائف مرورًا بالباحة.

كما توقع أن تتمدد شمالاً، وتصل إلى المدينة المنورة خلال تأثير ذروتها بتأثيرات من الأمطار بمشيئة الله تعالى.