” التعليم ” تعلن نتائج المرشحين للانتقال من الكادر الإداري إلى التعليمي

نايف السالم(صدى):

انتهت وزارة التعليم من ترشيح المتقدمين للانتقال من الكادر الإداري للسلّم التعليمي، داعية المتقدمين للدخول على نظام مقابلات الإداريين واستكمال الإجراءات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، أنه إلحاقًا للإعلان بشأن المتقدمين للانتقال من الكادر الإداري إلى التعليمي، تدعو الوزارة المتقدمين للدخول على نظام المقابلات ” الإداريين ” من هـــنا للاطلاع على نتيجة ترشيحهم.

ولفت العصيمي إلى أنه على من تم ترشحه سرعة إنهاء الإجراءات على النظام، وفي حال الموافقة يقوم بتعبئة وتسليم النماذج المطلوبة والموضحة في حسابه الخاص.