سعودية تبتكر جهاز ” صديق لمرضى السكري “

عادل الحربي (صدى):

حصدت طالبة سعودية الميدالية البرونزية لإبتكارها جهاز يسمى ” صديق مرضى السكري ” في معرض المرأة المخترعة العالمي ” كيوي2018 ” بكوريا الجنوبية، ٢٠١٨، والميدالية الذهبية من اتحاد المخترعين الاندونيسي.

اختراع الطالبة ” رفعة عايض الشهراني ” عبارة عن جهاز يتيح للمرضى قياس نسبة السكري بالدم دون الرجوع للطريقة التقليدية بأخذ عينة دم عن طريق الوخز بالإبر، نظرا لحساسية الجروح لدى مرضى السكري وتألمهم من تكرار ذلك الوخز.

‏ويعطي الجهاز النتيجة للمريض صوت وصورة وباللغتين العربية واللإنجليزية بالإضافة إلى التنبيهات اللازمة للمستخدم في جميع حالات الإرتفاع والإنخفاض والإعتدال.

وتخدم هذه الميزة المرضى كبار السن والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة وبالأخص المكفوفين.