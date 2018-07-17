بالفيديو .. موقف عفوي وطريف للملك عبدالله يرحمه الله

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، موقف عفوي وطريف للملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله “ولي العهد آنذاك” وهو يمسك بحمامة وقعت أمامه أثناء أحد الاحتفالات ثم يُطلقها حرة في الهواء.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه موقف يبين بساطة وطيبة قلب الملك رحمه الله.