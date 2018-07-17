بالأسماء.. التعليم تعين 159 معلما ومعلمة من المستوى الخامس للسادس

عادل الحربي (صدى):

قرَّرت وزارة التعليم، تعيين ١٥٩ معلماً ومعلمة من المستوى الخامس للسادس.

وشمل القرار، أن يكون التعيين على المستوى السادس وطي القيد من المستوى السابق، ابتداءًا من تاريخ مباشرتهم العمل.

كما تضمن القرار، أن يعامل المذكورين وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب، وألا يكون المعلم أو المعلمة طرفاً في قضية قائمة، أو عليهم قضية سابقة ولم يصدر قرار بمحو العقوبة.

كما شمل القرار، تعهد المعلمين والمعلمات المعينين بمباشرتهم العمل وفق ما تراه الوزارة وتسجيل الخدمة.