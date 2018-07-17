اللغة الفرنسية تجلب السخرية لـ ” أحلام “

أماني الغامدي(صدى):

تعرَّضت المطربة الإماراتية، أحلام، إلى سخرية شديدة من متابعيها بعد نشرها تغريدة باللغة الفرنسية، مؤكدين أنها كانت مليئة بالأخطاء اللغوية.

ونشرت ” أحلام ” التغريدة قائلة فيها بالفرنسية: ” مبابي نريد منك تسجيل هدف من فضلك ” ، ما دفع المتابعين إلى مطالبتها بعدم الكتابة بالفرنسية مرة أخرى.

من جانبها، ردَّت أحلام عليهم قائلة : ” الكلمة تنكتب كذا في العادي بس رسميًا تنكتب “ S’il vous plait ” بس تقولين لمن؟ حسسوني إنهم فرنسيين. يكفيني السفير الفرنسي وبكل فخر عمل لي ريتويت خلاص انتهى. الحين هم خلوا كأس العالم وركزوا معاي.. لله دري من يومي ملكة ” .