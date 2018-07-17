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اللغة الفرنسية تجلب السخرية لـ ” أحلام “

اللغة الفرنسية تجلب السخرية لـ ” أحلام “
أماني الغامدي(صدى):

تعرَّضت المطربة الإماراتية، أحلام، إلى سخرية شديدة من متابعيها بعد نشرها تغريدة باللغة الفرنسية، مؤكدين أنها كانت مليئة بالأخطاء اللغوية.

ونشرت ” أحلام ” التغريدة قائلة فيها بالفرنسية: ” مبابي نريد منك تسجيل هدف من فضلك ” ، ما دفع المتابعين إلى مطالبتها بعدم الكتابة بالفرنسية مرة أخرى.

من جانبها، ردَّت أحلام عليهم قائلة : ” الكلمة تنكتب كذا في العادي بس رسميًا تنكتب “ S’il vous plait ” بس تقولين لمن؟ حسسوني إنهم فرنسيين. يكفيني السفير الفرنسي وبكل فخر عمل لي ريتويت خلاص انتهى. الحين هم خلوا كأس العالم وركزوا معاي.. لله دري من يومي ملكة ” .


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 48 دقيقة

صدقتي انتي ملكة المهايطيه

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 41 دقيقة

تعلمي وبعدين أكتبي ياحلومة صايرة مسخرة هالأيام
روحي لقوقل للترجمة يفيدك بحطي نفسك في مواقف بايخة
Nous voulons que vous enregistriez un objectif s’il vous plaît

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 31 دقيقة

شوهتِ لغة الرومانسية ياأحلام طالعة زي وجهك واللّه مو لايقة عليك خليها لأهل الجمال والأناقة

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 25 دقيقة

إن شاء الله ماترفعين عليّ دعوة😂😳😆😹😹😹

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 21 دقيقة

أحلام وعقدة اللغات الأجنبية😌😌😌ماتعرفي ماتتكلمي وش جابرك انتي تتفلسفي وفرنسي بعد والله زي ماقال الأخ ابو مها مو لايق عليكي

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 14 دقيقة

#حلومة واللغة الفرنسية
ناسخ/ة ترجمة من قوقل خاطئة ماأعرف فرنسي بس الترجمة غلط

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