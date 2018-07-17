اللغة الفرنسية تجلب السخرية لـ ” أحلام “
تعرَّضت المطربة الإماراتية، أحلام، إلى سخرية شديدة من متابعيها بعد نشرها تغريدة باللغة الفرنسية، مؤكدين أنها كانت مليئة بالأخطاء اللغوية.
ونشرت ” أحلام ” التغريدة قائلة فيها بالفرنسية: ” مبابي نريد منك تسجيل هدف من فضلك ” ، ما دفع المتابعين إلى مطالبتها بعدم الكتابة بالفرنسية مرة أخرى.
من جانبها، ردَّت أحلام عليهم قائلة : ” الكلمة تنكتب كذا في العادي بس رسميًا تنكتب “ S’il vous plait ” بس تقولين لمن؟ حسسوني إنهم فرنسيين. يكفيني السفير الفرنسي وبكل فخر عمل لي ريتويت خلاص انتهى. الحين هم خلوا كأس العالم وركزوا معاي.. لله دري من يومي ملكة ” .
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 48 دقيقة
صدقتي انتي ملكة المهايطيه
#حلومة واللغة الفرنسية[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 41 دقيقة
تعلمي وبعدين أكتبي ياحلومة صايرة مسخرة هالأيام
روحي لقوقل للترجمة يفيدك بحطي نفسك في مواقف بايخة
Nous voulons que vous enregistriez un objectif s’il vous plaît
أبو مها[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 31 دقيقة
شوهتِ لغة الرومانسية ياأحلام طالعة زي وجهك واللّه مو لايقة عليك خليها لأهل الجمال والأناقة
أبو مها[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 25 دقيقة
إن شاء الله ماترفعين عليّ دعوة😂😳😆😹😹😹
منى🐝[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 21 دقيقة
أحلام وعقدة اللغات الأجنبية😌😌😌ماتعرفي ماتتكلمي وش جابرك انتي تتفلسفي وفرنسي بعد والله زي ماقال الأخ ابو مها مو لايق عليكي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30292 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب
مش فرنساوي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 14 دقيقة
#حلومة واللغة الفرنسية
ناسخ/ة ترجمة من قوقل خاطئة ماأعرف فرنسي بس الترجمة غلط