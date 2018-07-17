بالفيديو .. صحافي يحاول التظاهر بمؤتمر ” ترامب وبوتين “

واشنطن(صدى):

حاول أحد الصحافيين الأجانب المتواجدين داخل قاعة المؤتمر الصحافي الذي جمع بين الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” ونظيره الأمريكي ” دونالد ترامب “، اليوم الإثنين، رفع لافتة كتب عليها شعارات بخصوص ” معاهدة حظر الأسلحة النووية “.

ومن جانبها تمكنت العناصر الأمنية الفنلندية المتواجدة لتأمين القمة الثنائية، من القبض على الصحافي المتظاهر وإخراج من القاعة، وجاء هذا المؤتمر للإعلان عما تم الاتفاق فيه بين الدولتين فى القمة التي تم عقدها بمدينة ” هلسنكي” عاصمة دولة فنلندا.