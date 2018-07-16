عمره أكثر من 14 ألف عام.. العثور على أقدم رغيف خبز في العالم

عمان(صدى):

تمكن علماء الآثار من العثور على أقدم أثر لرغيف خبز في العالم، في إحدى المواقع الأثرية شمال شرق الأردن، عمره أكثر من 14 ألف عام، وذلك وفقًا لنتائج دراسة أعدها باحثون بجامعات ” كوبنهاغن، ولندن، وكامبريدج ” .

وتبيّن من خلال فحص بقايا متفحمة لأطعمة في موقع ” الشبيقة ” الأثري بالأردن، وإجراء تحليل الـ ” DNA ” ، أنها بقايا لأرغفة من الخبز المكون من الشعير والشوفان وحبوب أخرى.

وأوضحت الدراسة، أن هذه البقايا، تعد أقدم دليل على عملية صنع الخبز، يتم العثور عليه حتى الآن، حيث يعود تاريخها إلى 14 ألفًا و400 عام، مشيرة إلى أن زراعة الحبوب لم تكن معروفة في تلك الفترة، وربما يكون ما تم العثور عليه هو ” استثناء ” .