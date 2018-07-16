بالمستندات.. مواطن يشتكي إرتفاع قيمة فواتير المياه
تفاجئ أحد المواطنين، بتراكم عدد من الفواتير الخاصة بشركة المياه، ومطالبته بالسداد لمبالغ مالية باهظة على الرغم من قيامه بسداد الفاتورة الأخيرة له في يناير الماضي والتي قدرت قيمتها 884 ريال وتأكده من عدم وجود مبالغ مالية سابقة.
يروي المواطن ” حسام بن حسن ” ، أنه تفاجئ بظهور عدد كبير من الفواتير التي تطالبه الشركة بسدادها على الرغم من قيامه بالدفع مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه الفواتير مبالغ في قيمتها لأن منزله مكون من دور واحد ويقطنه 5 أفراد .
وأضاف ” حسام ” لـ صدى، أنه طالب الشركة بإجراء تحقيق والكشف عن العداد أو عن تسريب المياه إلا أنه لم يجد تجاوب من قبل الشركة، لافتًا إلي أن الفواتير بها تضارب كبير جدًا في معدل الإستهلاك والقيمة المطلوبة سدادها .
وأوضح ” حسام ” ، أنه تعجب من قيمة الفاتورة ففي السابق كانت لا تتعدي 100 ريال والأن وصلت إحداهم إلى 4000 ريال.
وأشار ” حسام ” ، إلى أن هذه المشكلة ظهرت بعدما تحول من نظام العداد القديم إلى الإلكتروني، وأن جميع الفواتير ظهرت خلال شهر واحد مما يراه أمرًا غير طبيعي، موضحًا أن الشركة قامت بغلق عداد المياه مع بداية شهر رمضان ولم تحل هذه الأزمة حتى الآن .
فهد[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 50 دقيقة
لسة ما خلصنا من الكهرباء أتت المياه
طيب وايش نسوي في هذا
فيصل[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 48 دقيقة
ياليت حد بيرد عليك يا اخي
نوير[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 45 دقيقة
مثل ما حدث معي
الالكتروني بيفرق كثير عن العداد القديم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 42 دقيقة
ياليت تروح وتتقدم بشكوى رسمية وشوف ويش راح يقولون لك
تركي[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 31 دقيقة
ارتفاع الاسعار صار في كل شئ
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 30 دقيقة
ها العدادات الالكترونية ما تنفع تزيد الفواتير عن ما كانت تأتي
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 25 دقيقة
أين وزير الزراعة والمياة والبيئة ؟
أين المسئولين من رئيس ومدير عام شركة المياة الوطنية ؟
أين النيابة العامة ؟
أين الرقابة والتحقيق ؟
أين مكافحة الفساد ؟
ابو طيف[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 21 دقيقة
معك اخي ملعوب علينا
اين الرقابة
ناصر[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 19 دقيقة
الشكاوى لا تجدي يجب أن يوجد حل لهذي الازمات
مليكة[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 18 دقيقة
متل الكهرباء من يوم ما ركبت الالكتروني والفواتير زادت
F[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 دقيقة
استهلاك الماء لابد يكون هناك ترشيد فيه مو تبذيرماتجي فاتورة كذا الا هومستهلك كمية الماء
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 8 دقائق
حساب المواطن يعوض المواطنين عن تكلفة الطاقة .. ” الكهرباء والمياة ” يقول حساب المواطن الدعم هذا يكفى !
نهى[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 8 دقائق
صحيح اخت مليكة