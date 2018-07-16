بالمستندات.. مواطن يشتكي إرتفاع قيمة فواتير المياه

فهد عبدالله(صدى):

تفاجئ أحد المواطنين، بتراكم عدد من الفواتير الخاصة بشركة المياه، ومطالبته بالسداد لمبالغ مالية باهظة على الرغم من قيامه بسداد الفاتورة الأخيرة له في يناير الماضي والتي قدرت قيمتها 884 ريال وتأكده من عدم وجود مبالغ مالية سابقة.

يروي المواطن ” حسام بن حسن ” ، أنه تفاجئ بظهور عدد كبير من الفواتير التي تطالبه الشركة بسدادها على الرغم من قيامه بالدفع مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه الفواتير مبالغ في قيمتها لأن منزله مكون من دور واحد ويقطنه 5 أفراد .

وأضاف ” حسام ” لـ صدى، أنه طالب الشركة بإجراء تحقيق والكشف عن العداد أو عن تسريب المياه إلا أنه لم يجد تجاوب من قبل الشركة، لافتًا إلي أن الفواتير بها تضارب كبير جدًا في معدل الإستهلاك والقيمة المطلوبة سدادها .

وأوضح ” حسام ” ، أنه تعجب من قيمة الفاتورة ففي السابق كانت لا تتعدي 100 ريال والأن وصلت إحداهم إلى 4000 ريال.

وأشار ” حسام ” ، إلى أن هذه المشكلة ظهرت بعدما تحول من نظام العداد القديم إلى الإلكتروني، وأن جميع الفواتير ظهرت خلال شهر واحد مما يراه أمرًا غير طبيعي، موضحًا أن الشركة قامت بغلق عداد المياه مع بداية شهر رمضان ولم تحل هذه الأزمة حتى الآن .