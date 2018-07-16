حقيقه انتقال احمد موسى للنصر
اكدت مصادر لصحيفة ( صدى) ان انباء اقتراب النصر من التوقيع مع النيجيري احمد موسى غير دقيقه تماما.
واضاف ذات المصدر ان النصر قدم عرضة للنادي الانجليزي لكسب خدمات موسى. لكن ورغم ارتفاع قيمة العرض لم يصلهم اي رد رسمي للان. حيث يطمح نادي الفوكس لتعويض الازمة المالية التي يمر بها. ومن المنتظر ان تتضح الصورة اكثر خلال اليومين القادمة.
بقي الاشارة ان نادي ليستر ستي لديه اربعة عروض للمهاجم النيجيري وحتما لن يبيعة باقل 90 مليون ريال قيمة شراءه من النادي الروسي.
نوير[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انا ما اصدق الشائعات
ما اصدق ان لاعب مشي إلا إذا اعلن النادي انه مشي
فيصل[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 1 ساعة
عندما تتهافت الاندية على اللاعب يتدلل النادي الذي يلعب به ليطلب اكبر سعر
فهد[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا اتى راح يكون اضافة كبيرة للفريق
تركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا ما ردوا مؤكد يساومون فريق اخر من الممكن أن يدفع اكثر
ناصر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 17 دقيقة
المهم أن الصفقات تكون مدروسة مو بس كمالة للعدد
ابوطيف[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 14 دقيقة
بالنوفيق لنادي النصر
مشجع[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 4 دقائق
ننتظر أن نرى النصر في ثوبه الجديد