حقيقه انتقال احمد موسى للنصر

خالد البر(صدى):

اكدت مصادر لصحيفة ( صدى) ان انباء اقتراب النصر من التوقيع مع النيجيري احمد موسى غير دقيقه تماما.

واضاف ذات المصدر ان النصر قدم عرضة للنادي الانجليزي لكسب خدمات موسى. لكن ورغم ارتفاع قيمة العرض لم يصلهم اي رد رسمي للان. حيث يطمح نادي الفوكس لتعويض الازمة المالية التي يمر بها. ومن المنتظر ان تتضح الصورة اكثر خلال اليومين القادمة.

بقي الاشارة ان نادي ليستر ستي لديه اربعة عروض للمهاجم النيجيري وحتما لن يبيعة باقل 90 مليون ريال قيمة شراءه من النادي الروسي.