بالأسماء.. الصندوق العقاري يقدم 8300 لمستفيدي الدفعة السابعة من برنامج سكني

علي القحطاني (صدى):

أعلن الصندوق العقاري، مساء اليوم الإثنين، عن أسماء المستفيدين برنامج سكني لعام 2018، مشيرًا إلى أن برنامج القرض العقاري يقدم 8300 قرض لمستفيدي الدفعة السابعة من برنامج سكني.

يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كانا قد أعلنا أمس الأحد، عن تفاصيل الدفعة السابعة من برنامج سكني، والتي تتجاوز 25 ألف منتج سكني وتمويلي.

ويمكن الإطلاع على أسماء المستفيدين من الدفعة السابعة لبرنامج سكني عبر الرابط https://sakani.housing.sa/all-names .