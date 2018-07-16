بالفيديو.. سجناء الطريفة يشاهدون نهائي كأس العالم

علي القحطاني(صدى):

أظهر تقرير تلفزيوني على قناة MBC، اليوم الإثنين، نزلاء سجن الطريفة وهم يشاهدون نهائي كأس العالم 2018، أمس الأحد.

وظهر السجناء في الفيديو وهم يتوقعون نتيجة المباراة قبل بدايتها، حيث تباينت توقعتهم، مؤكدين أن كأس العالم هذا العام به العديد من المفاجأت.

وتوج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.