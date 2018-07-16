” التجارة ” تكافئ مواطناً بـ25 ألف ريال لإبلاغه عن حالة غش تجاري

سعيد العجل(صدى):

قدمت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مقدارها 25 ألف ريال للمواطن حمد فالح القحطاني بعد ابلاغه عن حالة غش تجاري تعرض لها، وبعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية ببريدة بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمها 100 ألف ريال، وذلك لقيامها بتسليم المواطن سيارة مصدومة مختلفة عن التي أتفق مع الشركة على شراءها.

وكان المواطن قد أشترى سيارة جديدة من إحدى وكالات السيارات ودفع ثمنها كاملا، ثم فوجئ بتسليمة سيارة جرى اصلاحها بعد حصول صدم فيها والتعديل عليها، وبناء على ذلك تقدم المواطن بشكوى لوزارة التجارة والاستثمار، التي باشرت القضية حسب الإجراءات النظامية، حيث تمت احالة القضية للنيابة للعامة لاستكمال التحقيق، ومن ثم تمت احالتها للمحكمة الادارية التي أصدرت حكماً بتغريم الشركة والتشهير بها لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري وسلم المكافأة للمواطن مدير فرع الوزارة بالقصيم الأستاذ فهد الحربي.

وتنص المادة الـ11 من نظام مكافحة الغش التجاري على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25 في المائة من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي.

ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، ومنها تكريم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عددا من المواطنين من مختلف مناطق المملكة بمبالغ مالية وهدايا عينية، نظير قيامهم بالإبلاغ عن مخالفات تجارية، ما أدى لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة و87 طنا من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.

كما كرمت الوزارة 100 من المبلغين المتميزين تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك والذي يوافق الـ15 من شهر مارس من كل عام بمبالغ مالية وهدايا عينية، وجاء هذا التكريم بناءً على الآلية التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بمنح اوسمة خاصة للمبلغين عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، لتحفيز المبلغين على التعاون مع الوزارة في الابلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك ايماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم بها المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين الى التعاون معها و الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.