صحة القصيم توضح سبب تسرب المياه بمستشفى المذنب

سالم المطيري(صدى):

علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم على ما تم تداوله لفيديو مصور يظهر تجمعا للمياه في احد ممرات مستشفى المذنب.

و اشارت صحة القصيم في بيان صحفي اليوم الإثنين أن المياه كانت ناجمة تسرب من احد نقاط الشبكة الخاصة بالمياه ، أثناء اجراء اختبار لأنظمة السلامة و إطفاء الحريق السلامة للتأكد من سلامة اجزاء الشبكة وعملها على الوجه المطلوب متى ما إستدعت الحاجة لها.

وأكدت الشؤون الصحية بانه تم اصلاح الجزء المتأثر لأحد نقاط الشبكة ومعالجتة من قبل المختصين .