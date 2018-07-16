التعليم توضح شروط إعارة المعلمات المرافقات لأزواجهن العاملين في المدارس السعودية بالخارج

علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميم يحدد ضوابط وشروط إعارة المعلمات السعوديات المرافقات لأزواجهن العاملين في الخارج للعمل في الأكاديميات، والمدارس السعودية في الخارج.

وتضمن التعميم الذي وجهته الوزارة لمدير عام المدارس السعودية في الخارج للسفارات السعودية والقنصليات في المدن، التي يوجد بها أكاديميات أو مدارس سعودية أنه يحق للمعلمات السعوديات اللاتي يشغلن وظائف تعليمية لدى وزارة التعليم داخل المملكة المرافقـات لأزواجهن العاملين الممثليات المملكة في الخارج أوالممثلين للمملكة في المنظمات الدولية أو الإقليميةأو الموظفين المعارين لها، أو المبتعثين للدراسةبالتقدم للعمل معلمات يجميع الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بدوام كامل خلال مدة مرافقتها.

واشترطت الوزارة أن لا تقل المدة المتبقية لعمل الزوج عن سنة كاملة من تاريخ بدء طلب التحاقها بالعمل في الأكاديمية أو المدرسةوكذلك عند تجديد الإعارة، و أن تحمل إقامة نظامية في البلد المضيف تسمح لها بالعمل، وأن ينسجم ذلك مع الأنظمة الداخلية بحيث لا يترتب على عملها أية تبعات قانونية على المعلمة أو المدرسة، وأن يكون مقر عمل زوجها في المدينة التي توجد بها الأكاديمية أوالمدرسة، ومناسبة المؤهل التعليمي والخبرات الوظيفية للعمل الذي تتقدم له، وحاجة الأكاديمية أو المدرسة لخدماتها.

وأكدت الوزارة على ألا تكون الزوجة مبتعثة أو ملحقة بعضوية البعثة أوتعمل لدى جهة أخرى داخل البلد المضيف، و أن تكون حاصلة على إجازة مرافقة للزوج في الخارج، و ألا يكون قد صدر بحقها عقوبة تأديبية أو لديها قضية قائمة.