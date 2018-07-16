بالصور.. ضبط مخالفين بمشروعات زراعية في الأفلاج

الأفلاج(صدى):

نفذ مكتب العمل بمحافظة الأفلاج حملة ميدانية بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة اليوم الاثنين لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على المنشآت والأفراد المخالفين لأنظمة العمل.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفين لنظام الإقامة والعمل في أحد المشروعات الزراعية شرق محافظة الأفلاج واستدعاء صاحب المشروع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وشدد مدير مكتب العمل بمحافظة الأفلاج محمد الحبشان بضرورة تعاون منشآت القطاع الخاص في تطبيق أنظمة العمل والإقامة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استمرار حملات مفتشي مكتب عمل الأفلاج، وبدعم ومساندة من قوة المهمات والواجبات الخاصة، في تنفيذ الحملات التفتيشية التي تستهدف المنشآت بالمحافظة.