السجن 30 عامًا لعصابة سرقت سيارة سعودي في باريس
أصدر حكم بالسجن 30 عامًا لـ5 أفراد من عصابة مسلحة في باريس بعد قيامهم بعملية سطو مسلح استهدف مواطنًا قبل 4 سنوات أثناء توجهه إلى مطار “لو بورجيه” بباريس.
واستهدف المجرمين المسلحين سيارة المواطن السعودي وهي من نوع مرسيدس فيانو، حيث أُجبر السائق على الترجل عند مدخل ” بورت لاشابيل ” ، وتمت سرقة السيارة حيث قاموا بإحراق السيارة للتخلص منها.
نوير[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة
يستحقون اشد عقوبة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين