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السجن 30 عامًا لعصابة سرقت سيارة سعودي في باريس

السجن 30 عامًا لعصابة سرقت سيارة سعودي في باريس
علي القحطاني(صدى):

أصدر حكم بالسجن 30 عامًا لـ5 أفراد من عصابة مسلحة في باريس بعد قيامهم بعملية سطو مسلح استهدف مواطنًا قبل 4 سنوات أثناء توجهه إلى مطار “لو بورجيه” بباريس.

واستهدف المجرمين المسلحين سيارة المواطن السعودي وهي من نوع مرسيدس فيانو، حيث أُجبر السائق على الترجل عند مدخل ” بورت لاشابيل ” ، وتمت سرقة السيارة حيث قاموا بإحراق السيارة للتخلص منها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة

يستحقون اشد عقوبة

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين

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