السجن 30 عامًا لعصابة سرقت سيارة سعودي في باريس

علي القحطاني(صدى):

أصدر حكم بالسجن 30 عامًا لـ5 أفراد من عصابة مسلحة في باريس بعد قيامهم بعملية سطو مسلح استهدف مواطنًا قبل 4 سنوات أثناء توجهه إلى مطار “لو بورجيه” بباريس.

واستهدف المجرمين المسلحين سيارة المواطن السعودي وهي من نوع مرسيدس فيانو، حيث أُجبر السائق على الترجل عند مدخل ” بورت لاشابيل ” ، وتمت سرقة السيارة حيث قاموا بإحراق السيارة للتخلص منها.