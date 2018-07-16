الدفاع المدني يتابع السيطرة على حريق مستودع غرب كوبري بحرة
توجهت فرق من الدفاع المدني بجدة، منذ قليل، إلى موقع مستودع على طريق مكة جدة القديم غرب كوبري بحرة، شبت فيه النيران.
وأوضح ” الدفاع المدني ” ، أن مركز العمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغ الساعة السادسة مساء، من مواطن أكد فيه إندلاع الحريق في مستودعات مخصصة لـ ” فلاتر وطفايات ومعدات شاحنات “.
وأشار ” الدفاع ” إلى أن فرق الإطفاء مازالت تباشر الحالة حتى الآن بنسبة ٥٠% .
فيصل[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
نوير[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية