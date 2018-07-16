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الدفاع المدني يتابع السيطرة على حريق مستودع غرب كوبري بحرة

الدفاع المدني يتابع السيطرة على حريق مستودع غرب كوبري بحرة
محمد السعران(صدى):

توجهت فرق من الدفاع المدني بجدة، منذ قليل، إلى موقع مستودع على طريق مكة جدة القديم غرب كوبري بحرة، شبت فيه النيران.

وأوضح ” الدفاع المدني ” ، أن مركز العمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغ الساعة السادسة مساء، من مواطن أكد فيه إندلاع الحريق في مستودعات مخصصة لـ ” فلاتر وطفايات ومعدات شاحنات “.

وأشار ” الدفاع ” إلى أن فرق الإطفاء مازالت تباشر الحالة حتى الآن بنسبة ٥٠% .

 

 

 

 

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

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