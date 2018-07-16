لهذا السبب المثير عامل يتخلص من زوج شقيقته

القاهرة(صدى):

جددت المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حبس عامل متهم بقتل ” نقاش ” ، بعد علمه بزواجه العرفي من شقيقته وبدون علمه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تزوج نقاش عرفيا من ربة منزل دون علم أسرتها، وعندما اكتشف والداها وشقيقها أمر زواجها، استدعوا زوجها لمسكنهم للتأكد من حقيقة الزواج، فلقى حتفه بطعنة نافذة.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد بمقتل “عبد الله. م”، نقاش، 22 عامًا، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بصدره، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن الزوج المجني عليه تزوج ربة منزل دون علم أسرتها وعندما استدعوه قدم لهم عقد الزواج العرفي مما دفع شقيق الزوجة لإحضار سكين المطبخ، وتسديد طعنة للزوج المجني عليه، ما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم المظعو ” يوسف.م” 18 عاما، عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.