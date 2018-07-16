بالصور.. ضبط 135 مخالفة و 3112 كجم غذاء فاسد في النهضة خلال شهر

محمود البلوي(صدى):

أجرت بلدية النهضة الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك، 220 جولة رقابية زارت خلالها 567 منشأة خاضعة لاشتراطات صحة البيئة، خلال شهر شوال.

وصرَّح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة، المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، بأن البلدية ضبطت خلال شهر شوال الماضي، 135 مخالفة صحية تمثلت في تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومواد غذائية فاسدة، ولحوم مجهولة المصدر.

وأشار ” الغبان ” إلى أنه تم ضبط 3112 كجم من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الفاسدة واللحوم مجهولة المصدر والأواني التالفة، كما أنذرت 289 منشأة مخالفة وأغلقت 43 منشأة أخرى.